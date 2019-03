Il Corriere della Sera: "Icardi, passo avanti ma il derby è un rebus"

© foto di PhotoViews

"Icardi, passo avanti ma il derby è un rebus". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito al caso legato all'attaccante argentino. Lo strappo si va faticosamente ricucendo - si legge - con un certosino lavoro diplomatico, in cui sono impegnati l’ad dell’Inter Beppe Marotta e il mediatore Paolo Nicoletti, avvocato scelto dalla coppia Mauro Icardi-Wanda Nara. Icardi non si riaggregherà alla squadra prima della partita di domani contro la Spal, la speranza però è che riprenda gli allenamenti la prossima settimana, in vista del derby del 17 marzo con il Milan. Sarà poi l’allenatore Spalletti, in autonomia, a decidere se e come utilizzarlo.