Il Corriere della Sera: "Il Milan è primo ovunque. Numeri e magie rossonere"

"Il Milan è primo ovunque. Numeri e magie rossonere". Il Corriere della Sera dedica questo titolo all'interno della sua edizione odierna alla squadra di Pioli. Il Diavolo è tornato: 9 successi su 10 stagionali, 23 gare consecutive senza sconfitte. I risultati sono evidenti a tutti anche se siamo a novembre ed è giusto aspettare ancora un po', ma il Milan è primo in Serie A ed in Europa League. Sorprende anche la reazione avuta al pareggio contro la Roma he aveva lasciato l'amaro in bocca.