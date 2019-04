Il Corriere della Sera: "Il Napoli a Londra vuole scoprire se ha coraggio"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Il Napoli a Londra vuole scoprire se ha coraggio". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Come Cristiano Ronaldo alla Juventus - si legge - anche Carlo Ancelotti è stato ingaggiato dal Napoli per risolvere l’enigma delle notti più difficili. E questa con l’Arsenal a Londra Nord è una notte molto difficile. Che si presenta come una "semplice" andata dei quarti di Europa League, ma si legge come la prima di cinque tappe che conducono al successo finale e permetterebbero di trasformare in memorabile una stagione fin qui in difetto.