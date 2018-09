Il Corriere della Sera: "Il Napoli non sfonda il muro di Belgrado"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non sfonda il muro di Belgrado". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito al debutto del Napoli in Champions League. Gli azzurri padroni della partita - si legge in prima pagina - ma la Stella Rossa strappa lo 0-0. Traversa di Insigne. Nell'altra gara del girone, il Liverpool stende il PSG (3-2).