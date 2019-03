Il Corriere della Sera: "Il Napoli senza calcoli a Salisburgo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il Napoli senza calcoli a Salisburgo". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito all'impegno di Europa League degli azzurri. "Il 3-0 dell’andata è un buon risultato, ma non facciamo calcoli", ha detto Ancelotti. Gli austriaci per passare ai quarti di Europa League devono fare la rimonta della vita, ma meglio restare in campana perché la squadra è reduce da una prestazione opaca a Sassuolo e in più c’è un mini caso Insigne che il presidente De Laurentiis chiude per ora così: "Non mi risulta che Insigne sia sul mercato, anche perché nessuno ce l’ha chiesto. Non c’è un prezzo per lui, altrimenti avrei messo una clausola".