"Il Napoli vive di rendita. Prende 3 reti e vola ai quarti". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Se conta la sostanza, come conta, tutto bene: il Napoli si qualifica ai quarti di Europa League come previsto dopo il 3-0 del San Paolo. L’ultima volta era stata nel 2015, durante l’era Benitez, quando poi uscì in semifinale col Dnipro, e dunque la conquista è significativa. Se - si legge - conta però anche la forma, come conta, la qualificazione arriva perdendo male 3-1 una partita che si era messa benissimo, con l’1-0 di Milik dopo 14’, diverse occasioni per raddoppiare (fra cui un palo di Fabian Ruiz sull’1-1) e un primo tempo in controllo e a volte pure bello, non fosse per l’errore – più unico che raro - di Allan sull’1-1 austriaco.