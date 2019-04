Il Corriere della Sera: "Il record della Juve: ottavo scudetto di fila"

© foto di Tommaso Bonan

"Il record della Juve: ottavo scudetto di fila". Questo il titolo scelto dall'edizione odierna del Corriere della Sera per celebrare il titolo della Juventus. Festa scudetto per la Juve con cinque giornate di anticipo - si legge in prima pagina -. I bianconeri sono campioni d’Italia per l’ottava volta consecutiva: un record. La squadra di Allegri ha vinto contro la Fiorentina per 2-1, dopo essere passata in svantaggio. E Torino si è vestita di bianconero.