© foto di Giacomo Morini

"Il recupero di Chiesa carica la Fiorentina che sogna il colpo sul campo del Cagliari". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. ’Europa è lontana sette punti, quasi una chimera, ma Pioli tiene alta la tensione della sua giovane Fiorentina: «Siamo ancora in corsa su due fronti e non bisogna mollare. È il momento di stringere i denti». La squadra è stanca e se Chiesa ha recuperato e dovrebbe giocare titolare stasera a Cagliari, il centrocampo è da rifare per la squalifica di Veretout e l’infortunio di Edimilson (pronti Dabo e Norgaard). Il rischio è che la regina dei pareggi, tredici come nessun’altra squadra, possa inconsciamente puntare tutto sulla seconda semifinale di Coppa Italia, a Bergamo alla fine di aprile (probabilmente il 23) e allentare un po’ la tensione.