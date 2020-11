Il Corriere della Sera: "Inter, contro il Real la prima, vera, prova di maturità"

vedi letture

"Inter, contro il Real la prima, vera, prova di maturità". Questo il titolo che il Corriere della Sera utilizza nell'edizione odierna sui nerazzurri. La squadra di Conte ha l'opportunità stasera di far vedere se può davvero ambire a qualcosa o se il processo di rieducazione alla vittoria è ancora una digestione in atto. Nel girone di andata di Champions l'Inter ha raccolto meno di quanto meritava, ma adesso Conte non è più un tecnico paziente ed è tornato a ruggire: "Per noi è una finale".