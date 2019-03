Il Corriere della Sera: "Inter, domare l'Eintracht dimenticando gli assenti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Inter, domare l'Eintracht facendo finta di dimenticare Icardi e tutti gli altri assenti". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Non è sporca come quella del grande film di guerra, ma dovrà essere comunque una dozzina di combattenti. Contro l’Eintracht Francoforte, l’Inter si gioca il passaggio ai quarti di Europa League con appena dodici giocatori di movimento, più i portieri. Dopo lo 0-0 dell’andata serve un’impresa per eliminare i tedeschi che a San Siro si portano dietro un’orda di 13 mila e 500 tifosi.