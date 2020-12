Il Corriere della Sera: "Inter, dopo 10 anni si può tornare a vincere ma serve un aiuto dal mercato"

vedi letture

Ampio spazio all'Inter sulle pagine del Corriere della Sera: "Dopo 10 anni si può tornare a vincere ma serve un aiuto dal mercato". Il settimo sigillo non è sufficiente per il sorpasso al Milan, ma consolida Conte e i suoi al settimo psoto e mette una distanza siderale tra loro e la Juventus, per ora estromessa dall'olimpo e scivolata a -9. La nuova Inter è così, aspetta gli avversari, li cuoce a fuoco lento. "L'Inter per la sua storia dovrebbe sempre lottare per i titoli", sottolinea Conte. Dopo dieci anni si può tornare a vincere. Ma occorre un aiuto concreto dal mercato.