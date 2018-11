Il Corriere della Sera: "Inter e Napoli, decisiva l'ultima giornata"

© foto di Bonan

"Inter e Napoli, decisiva l'ultima giornata". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera, che in prima pagina dedica spazio ai risultati delle italiane in Champions. Spalletti perde col Tottenham, il Napoli vince al San Paoli con la Stella Rossa, ma entrambe le squadre devono aspettare di giocare l'ultimo turno per ottenere la qualificazione agli ottavi.