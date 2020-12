Il Corriere della Sera: "Inter, la paura del biscotto e l'obbligo di Eriksen"

"Inter, la paura del biscotto e l'obbligo di Eriksen". Questo il titolo che il Corriere della Sera dedica ai nerazzurri. Per Conte ed i suoi uomini è già tempo di primo giudizio e potrebbe essere paradiso, purgatorio o inferno. La paura del biscotto tra Real e Borussia c'è, ma stavolta è più difficile da sfornare. Non sarà comunque facile battere una formazione come lo Shakhtar in piena corsa qualificazione. Eriksen è destinato a partire a gennaio, ma il tranello per Conte è dietro l'angolo visto che a causa di assenze è quasi costretto a schierarlo. Al contrario l'ex Tottenham vorrà lasciare un segno nell'Inter dove è stato accolto da prmo tenore, ma non è riuscito a mantenere le promesse.