Il Corriere della Sera: "Inter rinata ma lo scudetto passa dal mercato di gennaio"

vedi letture

Il Corriere della Sera si sofferma sull'Inter, tornata a vincere dopo l'eliminazione dalla Champions: "Inter rinata ma lo scudetto passa dal mercato di gennaio". L'ad Marotta ripete che "il mercato sarà contratto per tutti, bisognerà cogliere le occasioni". Se davvero vuole vincere, il presidente Zhang deve evitare un errore: pensare che la squadra non necessiti di ritocchi. All'attacco serve un rinforzo, a centrocampo se escono in tre (Nainggolan, Vecino, Eriksen) qualcosa va aggiunto. Per mettere le mani sopra lo scudetto non basteranno le parate di Handanovic, occorre anche un aiuto concreto dal presidente, per sfruttare un'occasione d'oro.