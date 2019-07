Il Corriere della Sera: "Intrighi di mercato"

© foto di Giulio Falciai

"Intrighi di mercato". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere della Sera sul calciomercato di Serie A. Una lunga estate che si annuncia caldissima. Il mercato è appena cominciato e già mette in fila una serie di storie intricate che rischiano di trasformarsi in tormentoni. Dai giovani Chiesa e Donnarumma, ai centravanti argentini Icardi e Higuain, a giocatori stagionati ma sempre attraenti come Bonucci e Nainggolan, soprattutto a stranieri che possono sbarcare in Italia (James) e addirittura tornare (Pogba). Sarà il mercato delle stelle e il fatto che le tre grandi del Nord, Juventus, Inter e Milan, abbiano cambiato allenatore e lo abbia fatto anche la Roma, significa che è lecito aspettarsi ribaltoni e non semplici aggiustamenti.