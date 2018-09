Il Corriere della Sera: "Italia, caccia al nuovo 9. Balotelli lancia la sfida"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Italia, caccia al nuovo 9. Balotelli lancia la sfida a Immobile e Belotti". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera, che all'interno delle pagine sportive dedica spazio alle vicende di casa azzurra. Tre uomini per una maglia - si legge -, Mancio si affida a Mario. L’ultima volta che abbiamo incrociato la Polonia, l’11 novembre 2011 a Wroclaw, Balotelli ha segnato. E in Polonia, durante l’Europeo 2012, dove siamo arrivati sino alla finale con la Spagna, ha mostrato il meglio del proprio repertorio: un gol all’Irlanda nella fase a gironi e una strepitosa doppietta alla Germania in semifinale. Capocannoniere del torneo insieme a gente del calibro di Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Mario Gomez e Fernando Torres. Forse sono proprio i gol ad aver convinto Roberto Mancini.