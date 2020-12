Il Corriere della Sera: "Juve-Dinamo Kiev nella storia. La Champions in mano alla Frappart"

"Juve-Dinamo Kiev nella storia. La Champions in mano alla Frappart". Questo il titolo che il Corriere della Sera utilizza stamani al suo interno. La prima donna ad arbitrare in Champions League fa capire dopo dieci minuti con la prima ammonizione del match chi comanda. Morale: mai viste così poche proteste. Nello sport, come sempre, conta chi sa fare il proprio mestiere e Stephanie Frappart infatti interpreta il ruolo senza strafare che, per chi dirige, è la cosa migliore. E prima della gara ha mandato anche un messaggio: "Spero di essere d'esempio per le ragazzine. A ogni bambina dico, sognate con grande ambizione".