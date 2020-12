Il Corriere della Sera: "Juventus imborghesita e senza Ronaldo non sa vincere"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica uno spazio all'interno ai bianconeri con il titolo seguente: "Juventus imborghesita e senza Ronaldo non sa vincere". L'apporto di CR7 è mancato e la squadra di Pirlo, ancora una volta, non ha vinto. L'eclissi del portoghese è merito dell'Atalanta che costringe la Juve a un continuo corpo a corpo, a una serata di football duro e puro al quale Madama non sempre è abituata. I nerazzurri in ogni caso potevano perdere sul rigore, ma con il loro gioco, sono andati più volte vicini al colpo del ko e alla vittoria allo Stadium.