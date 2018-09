Il Corriere della Sera: "Kakà e un ruolo che deve essere ancora trovato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Kakà e un ruolo che deve essere ancora trovato". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Non deve essere stato semplice - si legge all'interno delle pagine sportive - per i giocatori superstiti dagli impegni con le Nazionali allenarsi a Milanello sotto la supervisione di 6 occhi speciali. Oltre a Leonardo, che si è iscritto al corso di d.s. della Figc, e Maldini, si è presentato al centro sportivo anche Kakà, che sta per terminare la sua settimana di full immersion rossonera. Al momento ripartirà per il Sudamerica senza un contratto. "Sarà legato a noi per il rapporto che esiste con il Milan, ma non c’è un incarico preciso" ha dichiarato Leonardo. "In questo momento deve restare in Brasile per questioni private, ma resteremo in connessione".