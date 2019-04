© foto di Federico Gaetano

"L'Udinese ci prova contro l'Atalanta che insegue la Champions". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera, che dedica spazio al posticipo di A. L'Atalanta per continuare a sognare la prima qualificazione in Champions; l’Udinese per affondare lo strappo decisivo con il terz’ultimo posto occupato dall’Empoli (uscito con le ossa rotte dalla sfida di Bologna e lontano quattro punti dai bianconeri) e, quindi, la serie B. La gara in programma stasera alle 19 è tra due squadre che hanno ancora molto da chiedere al campionato e i nerazzurri partono decisamente favoriti considerato che non perdono da dieci partite tra A e Coppa Italia.