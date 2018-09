Il Corriere della Sera: "La contestazione fa rifiorire la Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La contestazione fa rifiorire la Roma". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito alla vittoria della Roma nel turno infrasettimanale. Gara chiusa in 45' e il Frosinone finisce in pezzi (4-0). Costretta a vivere alla giornata, la Roma di Eusebio Di Francesco si regala una boccata d’ossigeno fino al derby di sabato prossimo, dove la aspetta una Lazio che viene da 5 vittorie consecutive tra campionato e Europa League. Nei momenti difficili bisogna prendere quello che arriva e i tre punti contro il Frosinone, che non sembra attrezzato per restare in serie A, sono benedetti. Servono avversarie ben più forti per capire se i giallorossi sono usciti dalla crisi, ma questo offriva il calendario.