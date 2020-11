Il Corriere della Sera: "La guerra per l'eredità di Maradona è già iniziata"

Il Corriere della Sera titola così quest'oggi al suo interno dopo la morte del calciatore più forte di tutti i tempi: "La guerra per l'eredità di Maradona è già iniziata". Diego è stato, è e sarà sempre un formidabile business: il suo tesoro non è fatto solo di cash visto che si parla di circa 100.000 dollari sul conto, ma anche diversi milioni di debiti. I suoi guadagni, secondo Ventura si sono volatilizzati per la sua generosità e per alcuni raggiri subiti. Le figlie hanno specificato come tempo fa persino le telefonate venivano filtrate e non riuscivano a parlare con il padre. Dal 2016 in poi il legale di Diego è Matias Moria, per Dalma e Giannina, due delle 5 figlie, una sorta di carceriere di Maradona. Ecco perché è fin troppo scontato che partirà, non appena esaurita la commozione, la battaglia legale per la sua eredità.