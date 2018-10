Il Corriere della Sera: "La Juventus affascina l'Europa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"La Juventus affascina l'Europa". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera, che analizza il momento della squadra bianconera dopo il successo di Manchester. Allegri - si legge - martella per crescere ancora, per Mourinho i bianconeri "possono fare il Triplete", ma tutta l'Europa esalta la Juve: "La bellezza di questa squadra - sottolinea il Guardian - è che non ha apparenti debolezze". Mentre Ronaldo, che ieri ha incontrato il suo mentore Sir Alex Ferguson, "ha sempre quello sguardo che lo rende nel calcio la cosa più vicina a Fonzie". Uno che con la sua stessa presenza fa crescere l’ambiente che lo circonda. Uno che in Champions con la Juve non ha ancora segnato. Ed è questa anomalia a spiegare bene perché l’Europa ha paura della Juve, anche se siamo solo a ottobre.