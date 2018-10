Il Corriere della Sera: "La Lazio fa la voce grossa a Marsiglia"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana del Corriere della Sera in edicola questa mattina apre in prima pagina titolando: "La Lazio fa la voce grossa a Marsiglia e stende Garcia e l'Olympique". 3-1 il risultato finale, con i biancocelesti che si impongono in trasferta grazie alle reti di Wallace, Caicedo e Marusic. Il 'derby personale' dell'ex allenatore romanista lo vince dunque il club laziale.