Il Corriere della Sera: "La Lazio non può sbagliare col Marsiglia di Garcia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La Lazio non può sbagliare con il Marsiglia di Garcia". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito all'impegno di questa sera in Europa League dei biancocelesti. Sfida al sapore di derby - si legge - per la Lazio di Inzaghi che ha bisogno di punti. È allerta sicurezza. La sfida non è decisiva ma quasi: l’Eintracht è volato via e potrà sfruttare il doppio confronto con l’Apollon, così Marsiglia e Lazio si giocheranno quasi certamente l’altro posto nei sedicesimi di Europa League. Inzaghi schiererà dunque una formazione molto vicina a quella titolare, anche il portiere di coppa Proto non è sicuro di esserci dall’inizio (è pronto Strakosha).