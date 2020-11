Il Corriere della Sera: "La procura rifà le analisi ai tamponi della Lazio e ascolterà Lotito"

"La procura rifà le analisi ai tamponi della Lazio e ascolterà Lotito". Questo il titolo che il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica ai biancocelesti all'interno. Oggi saranno riprocessati i tamponi esaminati dal centro Futura Diagnostica dei calciatori laziali. Su Taccone gravano accuse di falso, truffa in pubbliche forniture ed epidemia colposa. La volontà è far luce su eventuali irregolarità nelle procedure visto che, a differenza di altre sedi, lì i giocatori sono sempre risultati della Lazio negativi. Sarà probabilmente ascoltato giovedì ed in settimana ci sarà un confronto anche con Lotito.