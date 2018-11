Il Corriere della Sera: "Lazio, rispunta la tensione Lotito-Inzaghi"

© foto di Federico Gaetano

"Lazio per il primato ma rispunta la tensione fra Lotito e Inzaghi". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera, che dedica spazio anche al momento dei biancocelesti, attesi dall'impegno in Europa League contro l'Apollon Limassol. Un filo di tensione attraversa la Lazio - si legge - non per la partita di stasera a Cipro contro l’Apollon (i biancocelesti sono già qualificati, c’è solo da provare a strappare il primo posto all’Eintracht) quanto per il pareggio di domenica col Milan, dimezzato da infortuni e squalifiche.