© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Le ansie Juve: sorteggio e gestaccio di Ronaldo". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Ci sono rischi calcolati, ma comunque fastidiosi: pescare il Barcellona di Messi e Suarez, il Manchester City di Guardiola e Aguero o il Liverpool di Klopp e Salah nel sorteggio dei quarti per la Juve sarebbe un’altra battaglia senza un vero favorito, come quella di centottanta minuti contro l’Atletico Madrid. Una sfida, quella che attende la Juve, che potrebbe anche essere influenzata da altri rischi, quelli non calcolati. La Uefa potrebbe aprire un fascicolo e prendere in esame il gestaccio reiterato a fine partita dal portoghese, che ha imitato l’esibizione pelvica del Cholo Simeone durante la partita di andata.