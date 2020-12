Il Corriere della Sera: "Mancano cattiveria e alternative. La Juve pensa al mercato"

Secondo il Corriere della Sera in casa Juventus mancano cattiveria e alternative: "I bianconeri pensano al mercato". Il calendario compresso ha evidenziato ad esempio la mancanza di un altro attaccante d'area. Torna così attuale l'interessamento della Juve per Arek Milik, in scadenza a giugno col Napoli. Piace il profilo di una punta capace di dialogare coi compagni, segnare, ma anche rispettare le gerarchie. Il prezzo di 18 milioni, al netto della situazione del polacco in azzurro, piace meno. Ma c'è tempo per venirsi incontro: senza l'inserimento di Federico Bernardeschi nella trattativa, perché a Rino Gattuso non interessa.