Il Corriere della Sera: "Mourinho, l'esonero non è un dramma"

"Mourinho, l'esonero non è un dramma". Questo il titolo dell'edizione del Corriere della Sera, che torna sulle tape dell'esonero del portoghese. "Il Manchester United ha un futuro senza di me, e io ho un futuro senza il Manchester United". Intercettato fresco di esonero fuori dalla sua residenza londinese, Mou non ha voluto parlare del momento che sta vivendo dopo la cacciata dai Red Devils, affidati ad interim all’ex bomber Ole Gunnar Solskjaer. Secondo indiscrezioni, Mou è stato informato dell’esonero solo martedì mattina: due giorni dopo aver incassato il 3-1 dal Liverpool e pochi minuti prima che lo United ufficializzasse l’addio del portoghese.