Il Corriere della Sera: "Pogba subito, Juve in pressing se il Man United apre al prestito"

vedi letture

"Pogba subito, Juve in pressing se il Man United apre al prestito". Questo il titolo che il Corriere della Sera nell'edizione odierna dedica ai bianconeri. Il divorzio del francese con i Red Devils è sicuro, ma spostare le stelle a gennaio è molto difficile (che non significa impossibile per Pogba e Dybala). Il centrocampista è rimasto legatissimo alla Juventus che potrebbe provare a mettere in piedi l'operazione per giugno, però se lo United accettasse di cederlo subito in prestito con una formula particolare per il riscatto (cifra accessibile e pagamento dilazionato) ecco che i bianconeri potrebbero chiudere un affare d'oro. E Dybala? E' chiaro che la sua cessione agevolerebbe il tutto.