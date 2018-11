Il Corriere della Sera: "Ranieri ricomincia dalla Premier"

© foto di Imago/Image Sport

"Ranieri ricomincia dalla Premier. Al Fulham tenterà l'impresa salvezza". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Dal miracolo Leicester a un'altra impresa, non meno difficile, la salvezza del Fulham: Claudio Ranieri, 67 anni, torna in Premier League per la terza volta (dopo Chelsea, e appunto Leicester). A Londra trova una squadra a terra, con 5 punti in 12 giornate. Sostituisce Jokanovic, che non ha saputo far fruttare i 100 milioni che il presidente, Shahid Khan, ha speso sul mercato. "La rosa del Fulham è composta da grandi talenti", le prime parole del tecnico.