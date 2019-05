© foto di Giulio Falciai

L'edizione odierna del Corriere della Sera dedica spazio a pagina 48 al Milan che, durante la partita di ieri, vinta contro il Bologna per 2-1, c'è stata una grossa lite tra il mister rossonero, Gennaro Gattuso, e il centrocampista francese Bakayoko titolando così: "Vaffa a Gattuso: il giocatore è pronto all'addio". Il classe '94, infatti, ha perso tempo durante il cambio per poi essere rimproverato dal tecnico: "Non tollero certi egoismi".