Il Corriere della Sera su Buffon: "Sono tornato alla Juve per dare..."

"Sono tornato alla Juve per dare...". Questo il titolo nelle rispettive pagine sportive dell'edizione odierna del Corriere della Sera su Buffon. Non avrà il solito costume da Superman — «il numero uno spetta al portiere titolare della Juve, e non sono io» — ma Gigi Buffon è un uomo felice: «Felice ed emozionato — dice appena finite le visite al J-Medical — perché ho fatto la scelta migliore. Sono tornato a casa». Diciotto anni e un giorno dopo, atteso da un centinaio di tifosi, rieccolo alle 8.30 per check-up e firma, come quando arrivò dal Parma, per la cifra, all’epoca record, di 75 miliardi di lire più Bachini (valutato 30). Ora l’ha fatto per circa due milioni di euro in busta paga (più bonus) e l’ambizione di vincere, la Champions soprattutto, quella che griffa il pallone che un ragazzino gli allunga: «Ma se cominci la stagione pensando di vincere solo quella, è l’inizio di un fallimento. È il trofeo che dà più stimoli, però ci sono dieci mesi, prima della finale». È qui, anche perché l’hanno chiamato: «L’invito di una Signora non si può rifiutare». Di più, se lasci «una Juve fortissima, e la ritrovi ancora migliore».