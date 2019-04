© foto di Lorenzo Di Benedetto

Taglio alto della prima pagina del Corriere della Sera dedicato alla Juventus, con il titolo: "Fischi razzisti per Kean. Cagliari-Juve, è polemica". 2-0 dei bianconeri alla Sardegna Arena e ululati per il giovane attaccante autore del gol del raddoppio. Nell'altra gara giocata ieri il Milan non è andato oltre il pari contro l'Udinese.