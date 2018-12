Il Corriere della Sera su Higuain e Icardi: "La prova dei 9"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"La prova dei 9". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito a Higuain e Icardi. Uno non segna da due mesi, l'altro è in ballo per il rinnovo del contratto: i tormenti di Milan e Inter. In casa rossonera il Pipita è senza gol e Cutrone è nervoso (mentre si ricorre al Tas), in casa nerazzurra Icardi vuole restare, ma Wanda Nara vuole soldi e Marotta il silenzio.