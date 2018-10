© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Facce da derby". Questo il titolo di apertura delle pagine sportive del Corriere della Sera di questa mattina. Anche se sembra un paradosso Inter e Milan sono il futuro, sono l'idea per fermare prima o poi il dominio della Juventus. Sfide in tutti i reparti, da Skriniar-Romagnoli a Nainggolan-Biglia, fino al duello tra bomber Icardi-Higuain e quello in panchina tra Spalletti e Gattuso.