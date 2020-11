Il Corriere della Sera su Pirlo: "Ora è più cattivo e vuole risolvere i problemi in fretta"

"Ora è più cattivo e vuole risolvere i problemi in fretta". Questo il titolo del Corriere della Sera in edicola questa mattina su Andrea Pirlo. Da calciatore era sempre imperturbabile, da allenatore sta diventando sempre più espressivo e si capisce quando una cosa gli dà fastidio. Sta diventando cattivo, graffia e chiede "organizzazione e intensità" e sa che l'ennesima sosta gli toglierà tempo utile per risolvere i rebus. I giocatori sono disponibili ed è un bel punto di partenza, ma la Juventus non è ancora una squadra fluida. Contro la Lazio si capirà meglio se il sistema è solido o fragile. O sono fragili gli interpreti, soprattutto a centrocampo.