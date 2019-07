Il Corriere della Sera sui granata: "EuroToro in pole position"

"EuroToro in pole position". Questo il titolo nelle rispettive pagine sportive dell'edizione odierna del Corriere della Sera sui granata. Il Toro ieri è entrato in campo intorno alle 16. Sorpresa. Veste di nero, una maglietta celebrativa con la scritta «EuroToro». L’applauso è spontaneo, qualcuno urla verso il campo e oltre, all’orizzonte: «Europa, arriva il Toro!». Quando si vede anche la maglietta azzurra di Walter Mazzari la gente gli dedica il primo saluto. Il secondo è per Belotti, lui entra per ultimo, come ama fare anche prima delle partite, e i decibel degli applausi registrano un picco.