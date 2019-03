Il Corriere della Sera sul Milan: "Gattuso, niente scherzi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Gattuso, niente scherzi". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito all'impegno del Milan di questa sera in campionato contro il Chievo. Terrorizzato all’idea che i suoi giocatori pensino più al derby della prossima domenica che alla sfida con la Cenerentola della classifica in programma questa sera a Verona - si legge - Rino Gattuso mette al bando distrazioni e cali di attenzione e punta ad addormentarsi stanotte a +4 sui cugini. "Lasciamo stare la partita con l’Inter che si prepara da sola, mettiamoci in testa che con il Chievo abbiamo solo da perdere" ha avvertito il tecnico dei rossoneri.