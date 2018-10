Il Corriere della Sera sul Milan: "Preso Paquetà, il nuovo Kakà"

"Milan, preso Paquetà «il nuovo Kakà»". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera. Il Milan - si legge - è proiettato nel futuro: in ambito sportivo Leonardo sta sfruttando le ottime relazioni diplomatiche con il Flamengo, squadra dove calcisticamente è nato e si è formato, ha superato la concorrenza del Barcellona ma soprattutto del Psg e del Manchester City per aggiudicarsi il talento 21enne già nel giro della Nazionale di Tite, Lucas Paquetà. Mancino, centrocampista, è stato utilizzato nel club di Rio come trequartista nel 4-2-3-1. In Brasile viene considerato il nuovo Kakà ma è costato decisamente più del predecessore, ovvero 35 milioni più bonus (aveva una clausola di 50 per l’estero). Dopo le visite mediche effettuate in Brasile, arriverà a Milano a gennaio dove firmerà un contratto quinquennale. In ambito societario il cda ha convocato per il 25 ottobre l’assemblea per l’approvazione del bilancio al 30 giugno del 2018.