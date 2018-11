Il Corriere della Sera sull'Inter: "Aggrappata al Barça"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Aggrappata al Barça". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito al risulato in Champions League ottenuto da parte dell'Inter. I nerazzurri si arrendono al Tottenham: decide un gol di Eriksen all'80' e adesso la qualificazione è a rischio: ora l'Inter deve vincere nell'ultima gara e tifare per i blaugrana.