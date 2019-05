Il Corriere della Sera sulla Juve: "Verso la rottura con Allegri"

© foto di Giulio Falciai

L'edizione odierna del Corriere della Sera dedica spazio, a pagina 51, al futuro della panchina bianconera titolando così: "Allegri e Juve verso la rottura". L’anno di contratto che resta tra la Juventus e Massimiliano Allegri basterà per discutere, da oggi, sull’accordo per la buona uscita ma non sarà sufficiente per garantirsi ancora un futuro, dopo un passato comunque fantastico: trascorsi giorni, se non settimane a riflettere, la società bianconera ha deciso di separarsi dall’allenatore.