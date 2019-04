Il Corriere della Sera sulla Juventus: "Accuse e difese"

© foto di Tommaso Bonan

"Accuse e difese". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito al momento della Juventus. Gioco e preparazione - si legge - così non va. Ronaldo non basta, gli altri un flop. E c'è il crollo in borsa: meno 17%. Serve una rivoluzione per partire.