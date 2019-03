Il Corriere della Sera sulla Juventus: "CR7 e il giallo dell’infortunio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"CR7 e il giallo dell’infortunio, tappa inattesa a Barcellona tra sponsor e visite mediche". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera.

Ieri l’assenza del portoghese - che salterà le prossime tre partite e probabilmente non sarà in campo neppure per l’andata di Champions contro l’Ajax - si è fatta notare in casa Juventus. Non si è trattato di un vero allarme - si legge - però il suo arrivo in serata ha lasciato sorpresa la società bianconera. Due giorni fa l'atterraggio del campione infortunato era stato annunciato per la mattinata di ieri, in linea con tutti gli altri 14 compagni di squadra impegnati negli ultimi dieci giorni con le loro Nazionali. Contrordine, ma senza che le direttive fossero particolarmente chiare, almeno all’inizio. Così è bastato poco per tingere di giallo l’infortunio del campione, il primo dal suo sbarco a Torino. Perché mentre la Juve lo aspettava a Torino, CR7 atterrava a Barcellona...