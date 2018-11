© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Politalia". Titola così il Corriere della Sera nelle sue pagine sportive dopo la vittoria degli azzurri contro gli Stati Uniti in Belgio nell'ultima partita del 2018. Un gol di Politano al 94' lancia la nostra Nazionale: USA dominati, soliti problemi in attacco. Verratti nel post gara ha affermato: "La miglior Italia in cui ho giocato".