Il Corriere della Sera sulle big: "Linea di partenza"

All'interno dello sport, il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto della situazione su come si presentano le big della nostra Serie A a due settimane dall'inizio del campionato. "Linea di partenza" è il titolo proposto dal quotidiano. Nel fare il riepilogo, il giornale parla delle difficoltà della Juventus, alle prese con tanti esuberi da piazzare sul mercato e il difficile passaggio da Allegri a Sarri da metabolizzare. Il Napoli aspetta ancora i colpi da novanta (James, Icardi) ma potrebbe presto avere Lozano, mentre per l'Inter il nodo è sempre il possibile addio di Icardi. Al Milan tanti rebus: Giampaolo ha portato gioco ed entusiasmo, ma sono tanti i punti interrogativi.