Il Corriere della Sera titola: "Inter e Napoli bene nelle supersfide"

© foto di Di Benedetto

Spazio alla Champions League nella prima pagina del Corriere della Sera di questa mattina, con il titolo: "Inter e Napoli bene nelle supersfide". Arrivano due pareggi per le italiane contro Barcellona e Paris Saint Germain, entrambi per 1-1 ed entrambi in rimonta. Nerazzurri e partenopei possono andare agli ottavi.