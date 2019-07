Il Corriere della Sera titola: "Rivoluzione in campo"

Il Corriere della Sera di oggi in edicola, all'interno della pagina sportiva, dedica un articolo ai profondi cambiamenti tattici che stanno vivendo le squadre di vertice della Serie A. "Rivoluzione in campo" è il titolo dell'articolo: delle prime sei classificate, quattro hanno cambiato allenatore e provano una svolta anche sotto il profilo tattico. La Juventus, con Sarri, sta passando dal 4-3-3 di Allegri all'attuale 4-3-1-2. Cambiamenti anche nel Napoli, con Ancelotti che dopo aver giocato lo scorso anno con il 4-4-2 si sta concentrando su un 4-2-3-1 simile a quello di Benitez: i colpi James e Icardi aiuterebbero a sfruttare tutto il potenziale del nuovo sistema di gioco. Rivoluzione radicale all'Inter e al Milan, dove Conte e Giampaolo plasmeranno le squadre in base alle loro idee. Attese novità anche alla Roma di Fonseca, mentre lo stesso Torino di Mazzarri sta preparando un sistema di gioco più aggressivo in vista del prossimo campionato.

Entusiasmo De Ligt - Approfondimento dedicato a Mathijs de Ligt, difensore olandese promesso sposo della Juventus. Di lui Raiola ha detto: "Ha la testa di Nedved e l'ambizione di Ibrahimovic. Vuole essere il migliore e tra i giovani è il numero uno". La Juve punta tantissimo sulla voglia di emergere dell'olandese che, appena ventenne, può rappresentare la difesa del futuro. I bianconeri sperano che la spesa - 75 milioni di euro - varrà l'impresa.