Il Corriere della Sera verso Inter-Milan: "Derby, parola alle difese"

"Derby, parola alle difese. L'Inter sa come blindarsi. Milan, chiudere la porta l'obiettivo di Gattuso". Questo il titolo proposto dal Corriere della Sera per parlare del derby di domani fra Inter e Milan. I nerazzurri hanno chiuso tre volte in stagione con la porta inviolata, mentre i rossoneri non sono ancora mai riusciti in questa 'impresa'. Per questo, per il quotidiano, chi farà meglio in difesa potrebbe avere alla fine la meglio.